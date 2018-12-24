انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي

انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي (فيسبوك)

انطلق، الأحد، بواحة الجغبوب فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي السياحي بمشاركة أدباء والفنانين وأعضاء هيئة التدريس بجامعات بنغازي وطبرق ودرنة والبيضاء وجامعة الملك إدريس السنوسي بالبيضاء، وعدد من عمداء البلديات المجاورة.

وافتتح المهرجان بكلمة لرئيس اللجنة الرئيسية للمهرجان رافع محمد الفاخري، وكلمة رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي، كما قدم رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة سعيد الفاخري نبذة عن تاريخ الواحة وتاريخ الحركة السنوسية الدينية والسياسية التي انطلقت منها، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وشكر رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان خالد عبدالعاطي العبيدي أهل الجغبوب والمجلس المحلي والأجهزة الأمنية فيها.

وعقدت مجموعة من المحاضرات والندوات العلمية التي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس حول تاريخ الواحة وتاريخ العائلة السنوسية، ومعرض للكتاب، ومعرض للمشغولات اليدوية والتمور، ومعرض للمأكولات الشعبية.

انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي (فيسبوك)

انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي (فيسبوك)

انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي (فيسبوك)

انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي (فيسبوك)

انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي (فيسبوك)