رسم لبانكسي يقلق مدينة بريطانية هادئة

صورة لأشهر لوحات بانكسي في معرض في ميلانو (أ ف ب)

أثار ظهور لوحة لفنان الشارع الغامض بانكسي على جدار أحد أحياء مدينة بورت تالبوت في ويلز اضطرابًا بين سكانه وفضولًا، ودفع لاتخاذ إجراءات أمنية لحمايتها وتنظيم الحركة حولها.

وهذا الرسم موجود أيضًا على حساب الفنان المثير للجدل على موقع «إنستغرام» مرفق بعبارة «أفضل التمنيات»، وظهر مرسومًا على جدار في حي سكني في المدينة الصناعية الصغيرة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويُظهر الرسم طفلاً فاتحًا يديه ويحاول التقاط كرات الثلج، لكن هذه الكرات مصنوعة من رماد ينفثه مكب للنفايات تشتعل فيها النيران، ورأى كثيرون في هذا الرسم احتجاجًا على تلوث الهواء، وجذب الرسم عددًا كبيرًا من هواة أعمال بانكسي، وأيضًا من الأشخاص الذين أثار العمل فضولهم، ومنهم مَن التقط صورًا إلى جانب الرسم.

وتقول كريستين توكر، إحدى سكان المدينة، «الرسم يوصل رسائل عدة، حين نشاهد الدخان والتلوث فيه نشعر بأن المقصود منه مدينة بورت تالبوت الصناعية»، ودفع الإقبال على مشاهدة اللوحة السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات لحمايتها، ووضع حواجز من أجل ذلك، وإفراد عناصر من شرطة المرور لتنظيم الحركة حولها.

وقال ناطق باسم البلدية: «إنه إجراء موقت في زمن عطلة عيد الميلاد فقط، لأننا نظن أن هذا المكان سيجذب عددًا كبيرًا من الأشخاص بسبب الدعاية العالمية».

رُسمت اللوحة على جدار جراج للسيارات يملكه يان لويس البالغ من العمر 55 عامًا، ولم تعرف عيناه النوم منذ ذلك الحين، وقال لوكالة الأنباء البريطانية: «كان الأمر مسليًّا في البدء، لكنه الآن تحول إلى مصدر للقلق»، وعهد إلى شركة أمن بأن تحمي الرسم من التخريب، وتحمَّل ذلك على نفقته الخاصة كما يقول.

ورغم الشهرة العالمية التي حاز عليها بانكسي في السنوات الماضية، ما زالت هويته لغزًا يشغل بال المهتمين بفنون الشارع وبأعماله التي تثير قدرا عاليًا من الاحتجاج الاجتماعي والسياسي، وبانكسي فنان شارع ملتزم وساخر، وهو مناصر لحقوق الفلسطينيين، ويندد بالنزعة الاستهلاكية والإمبريالية الأميركية وبالحرب.

وقبل شهرين، وضع في إحدى لوحاته أداة تجعلها تتمزق تلقائيًّا بعد بيعها في مزاد، ولم تكن تلك الخطوة الأولى المتمردة له على البيع التجاري للأعمال الفنية، بل سبق أن طرح قبل خمس سنوات أعمالًا أصلية موقَّعة منه للبيع في متنزه «سنترال بارك» في نيويورك بأسعار بخسة، كما علق على جدار القاعة التي تعرض فيها لوحة موناليزا في متحف اللوفر في باريس نسخة عن هذا العمل مرفقة برسم تعبيري لوجه يبتسم.



