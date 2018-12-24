افتتاح مكتبة «الطروق» بسرت في ذكرى الاستقلال

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 11:45 صباحا
مكتبة مصطفى الطروق، سرت (فيسبوك)

أحيت مكتبة «مصطفى الطروق» الثقافية التابعة لمكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت، الذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا، بحضور نخبة من المثقفين والمسؤولين والإعلاميين.

وأوضح مدير مكتب الهئية العامة للثقافة بسرت، علاء فكرون، الإثنين، لـ«بوابة الوسط» أن هدا المكتبة، التى دشنت أخيرًا، شيدت بمجهودات ذاتية تحوى نحو 4350 كتابًا في مختلف ميادين المعرفة، وتضم نحو 50 لوحة للفنان موسى محمود سليمان وبعضها من فئة الرسم الحر.

وأشار فكرون إلى أن هذه المكتبة التي سميت باسم مؤسس أول مركز ثقافي بسرت العام 1966، إضافة إلى أن الطروق هو من مؤسسي نادي خليج سرت الرياضي وفوج كشافة سرت.

وخلال الاحتفال، افتتحت أول مكتبة ثقافية عقب تحرير سرت من بين أيدي عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وكذلك تكريم أسرة المرحوم مصطفى الطروق بدرع الثقافة.

كما كُرم موظفو مكتب الهيئة العامة لمناسبة حصده لقب أفضل مكتب للثقافة للعام 2018 على مستوى ليبيا من بين 118 مكتبًا في البلاد.

وكذلك كُرمت أسرتا الشهيدين موظفي الثقافة خالد عمران مرعى، الذي قتلته عناصر «داعش» في العام 2015، والشهيد إبراهيم القاووق الذي لقي المصير نفسه في العام التالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي