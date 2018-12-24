افتتاح مكتبة «الطروق» بسرت في ذكرى الاستقلال

مكتبة مصطفى الطروق، سرت (فيسبوك)

أحيت مكتبة «مصطفى الطروق» الثقافية التابعة لمكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت، الذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا، بحضور نخبة من المثقفين والمسؤولين والإعلاميين.

وأوضح مدير مكتب الهئية العامة للثقافة بسرت، علاء فكرون، الإثنين، لـ«بوابة الوسط» أن هدا المكتبة، التى دشنت أخيرًا، شيدت بمجهودات ذاتية تحوى نحو 4350 كتابًا في مختلف ميادين المعرفة، وتضم نحو 50 لوحة للفنان موسى محمود سليمان وبعضها من فئة الرسم الحر.

وأشار فكرون إلى أن هذه المكتبة التي سميت باسم مؤسس أول مركز ثقافي بسرت العام 1966، إضافة إلى أن الطروق هو من مؤسسي نادي خليج سرت الرياضي وفوج كشافة سرت.

وخلال الاحتفال، افتتحت أول مكتبة ثقافية عقب تحرير سرت من بين أيدي عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وكذلك تكريم أسرة المرحوم مصطفى الطروق بدرع الثقافة.

كما كُرم موظفو مكتب الهيئة العامة لمناسبة حصده لقب أفضل مكتب للثقافة للعام 2018 على مستوى ليبيا من بين 118 مكتبًا في البلاد.

وكذلك كُرمت أسرتا الشهيدين موظفي الثقافة خالد عمران مرعى، الذي قتلته عناصر «داعش» في العام 2015، والشهيد إبراهيم القاووق الذي لقي المصير نفسه في العام التالي.