«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

الممثل جايسون موموا في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، 12 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

تصدر فيلم البطل الخارق «أكوامان» إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية في الأيام الأولى لعرضه، بحسب ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقدمت استوديوهات «وورنر» أول فيلم بطولة مطلقة للبطل الخارق «أكوامان» بعد ظهوره خصوصًا في «جاستس ليغ» العام الماضي. ونال هذا العمل الذي يؤدي بطولته جايسن موموا مع أمبر هيرد وويلم دافو إيرادات قدرها 67,4 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه في صالات الولايات المتحدة وكندا، وفق «فرانس برس».

وتقدم تاليًا بفارق كبير على عمل جديد آخر نال المرتبة الثانية هو «ماري بوبينز ريتورنز» الذي حصد إيرادات قدرها 22,2 مليون دولار في أسبوعه الأول. وتؤدي بطولة هذا الفيلم الممثلة البريطانية إميلي بلانت إلى جانب لين-مانويل ميرندا وبن ويشو.

واحتل المركز الثالث فيلم جديد أيضًا هو «بمبلبي» الذي حصد إيرادات قدرها 21 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه في الصالات الأميركية الشمالية.

وبذلك تراجع إلى المركز الرابع صاحب الصدارة في ترتيب الأسبوع الماضي وهو «سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس» الذي حصد 16,7 مليون دولار ليصبح مجموع إيراداته 64,8 مليون في أسبوعين.

وأعقبه في المركز الخامس فيلم «ذي ميول» بتراجع ثلاث مراتب عن الأسبوع الماضي. هذا العمل الذي أخرجه ويؤدي بطولته كلينت إيستوود نال 9,3 مليون دولار في أسبوع عرضه الثاني (35 مليونًا في المجموع).

وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6- «ذي غرينش» مع 8,2 مليون دولار (253,2 مليون في سبعة أسابيع).

7- «سيكوند أكت»، وهو عمل جديد لبيتر سيغال مع جنيفر لوبيز وليا ريميني وفانيسا هادغنز. وحقق هذا الفيلم 6,5 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه.

8- «رالف بريكس ذي إنترنت» مع إيرادات قدرها 4,6 مليون دولار (162,1 مليون دولار في خمسة أسابيع).

9- «ويلكام تو ماروين» وهو فيلم جديد لروبرت زيميكيس مع ستيف كاريل وليزلي مان عن قصة رجل فاقد للذاكرة ينشئ نسخة عن قرية بلجيكية. ونال هذا العمل 2,4 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه.

10- «ماري كوين أوف سكوتس» مع 2,24 مليون دولار (3,5 مليون دولار في ثلاثة أسابيع).