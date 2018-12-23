مسابقة عن «المياه» في نالوت

مسابقة ثقافية علمية «تظاهرة عام المياه 2018» تنظم في نالوت (فيسبوك)

نظمت مسابقة ثقافية علمية مفتوحة عن المياه بالمركز الثقافي نالوت، الخميس، بمشاركة 25 طالبًا وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية بالمدينة.

المسابقة نظمت برعاية الهيئة العامة للثقافة، ومكتب الثقافة نالوت، وجمعية أصدقاء البيئة والتراث بالتعاون مع مراقبة التعليم نالوت، بشعار «تظاهرة عام المياه 2018»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتأتي المسابقة ضمن نشاطات المراكز الثقافية بمكتب الثقافة نالوت، وتهدف إلى تثقيف وتوعية الأطفال بأهمية المياه، وترشيد استهلاكها، وطرق المحافظة عليها من التلوث.

وتحصلت مدرسة شهداء نالوت على الترتيب الأول لهذا العام على مستوى المؤسسات التعليمية بالمدينة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.