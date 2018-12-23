مسابقة عن «المياه» في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 03:51 مساء
مسابقة ثقافية علمية «تظاهرة عام المياه 2018» تنظم في نالوت (فيسبوك)

نظمت مسابقة ثقافية علمية مفتوحة عن المياه بالمركز الثقافي نالوت، الخميس، بمشاركة 25 طالبًا وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية بالمدينة.

المسابقة نظمت برعاية الهيئة العامة للثقافة، ومكتب الثقافة نالوت، وجمعية أصدقاء البيئة والتراث بالتعاون مع مراقبة التعليم نالوت، بشعار «تظاهرة عام المياه 2018»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتأتي المسابقة ضمن نشاطات المراكز الثقافية بمكتب الثقافة نالوت، وتهدف إلى تثقيف وتوعية الأطفال بأهمية المياه، وترشيد استهلاكها، وطرق المحافظة عليها من التلوث.

وتحصلت مدرسة شهداء نالوت على الترتيب الأول لهذا العام على مستوى المؤسسات التعليمية بالمدينة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي