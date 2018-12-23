بالصور: أحمد السقا يحتفل ببدء تصوير «ولد الغلابة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 02:22 مساء
من كواليس الاحتفال ببدء تصوير «ولد الغلابة» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل النجم المصري أحمد السقا بانطلاق تصوير مسلسله الجديد «ولد الغلابة» السبت، والمقرر أن يخوض به سباق رمضان المقبل 2019. 

حضر احتفالية بدء التصوير المنتج صادق الصباح والمخرج محمد سامي والسيناريست أيمن سلامة، بالإضافة إلى محمد ممدوح ومي عمر وكريم عفيفي وريم سامي وجلال الزكي، والمؤلف الموسيقي تامر كروان.

«ولد الغلابة» دراما صعيدية تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا في الدراما التليفزيونية لأول مرة. 

ويشارك في بطولة «ولد الغلابة» إنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وهادي الجيار وصفاء الطوخي.

من كواليس الاحتفال ببدء تصوير «ولد الغلابة» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس الاحتفال ببدء تصوير «ولد الغلابة» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس الاحتفال ببدء تصوير «ولد الغلابة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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