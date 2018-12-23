«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 01:45 مساء
«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت (فيسبوك)

افتتح السبت تجمع تاناروت للإبداع الليبي بمدينة بنغازي معرض ميكسد ميديا وكولاج بعنوان «انعكاس» للفنانة والمصورة الليبية دينا القلال، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 24 ديسمبر الجاري بمقر التجمع. 
ويعد هذا المعرض هو ثاني المعارض التي ينظمها تاناروت للقلال، بعد معرض الصور الفوتوغرافية «الحرب مرت من هنا» في فبراير الماضي.

فن الميكسد ميديا هو نوع من أنواع فنون الكولاج، وهو فن يعتمد على إلصاق العديد من المواد معًا على لوحة العمل «ورقة ، خشب، إلخ»، المواد هذه تشمل أي شيء يتواجد على سطح الكرة الأرضية ويراه الفنان مناسبًا لصنع لوحته.

فن الكولاج عادة يسمى الميكسد ميديا «خلط الوسائط» أي أنك تصنع لوحة من مواد مخلوطة وليس من مادة واحدة فقط، هذه المواد من الممكن أن تكون: ورق مناديل، تجاليد، ورق جرائد أو مجلات، بطاقات، معادن، أشياء بلاستيكية، قماش، أسلاك، صور فوتوغرافية، ممكن استخدام مواد يجدها الفنان مثل: صدفات، ريش طيور، حصيّ، ويمكن استخدام مواد خردة مثل ألعاب مهملة، أدوات مطبخ وغيرها.

«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت (فيسبوك)
«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت (فيسبوك)
«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت (فيسبوك)
«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت (فيسبوك)
«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت (فيسبوك)
«انعكاس» للفنانة دينا القلال بفضاء تاناروت (فيسبوك)
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