هبة عبدالغني تشارك بـ«لمس أكتاف» في رمضان المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 12:48 مساء
هبة انتهت من تصوير «حشمت في البيت الأبيض» (أرشيفية: الإنترنت)

تعاقدت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على المشاركة في مسلسل «لمس أكتاف» بطولة النجم ياسر جلال، والتي تخوض من خلاله سباق رمضان 2019.

مسلسل «لمس أكتاف» يشارك في بطولته أمينة خليل وكرم جابر وأحمد زاهر، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج تامر مرسي.

وانتهت هبة أخيرًا من تصوير دورها في مسلسل «حشمت في البيت الأبيض» والتي تنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية مطلع العام الجديد. 

«حشمت في البيت الأبيض» ينتمي لنوعية الميني دراما، حيث يتكون من 13 حلقة، وهو من بطولة بيومي فؤاد وإسلام جمال ورانيا ملاح وأسماء جلال، مع مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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