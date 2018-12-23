«نداء بنغازي» تحتفل بالذكرى الخمسين لانطلاق التلفزيون الليبي

من احتفالية ذكرى انطلاق التلفزيون الليبي، بنغازي، 22 ديسمبر 2018 (تصوير: مريم العجيلي)

أقيمت مساء السبت احتفالية لمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق التلفزيون الليبي، والذي كانت بدايته في العام 1968.

واستضاف الحفل مسرح الطفل بنغازي، بإشراف جمعية نداء بنغازي الثقافية، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الفني وموظفي الإذاعة والتلفزيون الدولي.

وبدأت الاحتفالية بكلمة من جمعية نداء بنغازي الثقافية ألقاها عبدالقادر غوقة، والذي قال: «الجمعية أُسست العام 2016 في مدينة بنغازي هدفها القيام بتبني الأنشطة الثقافية وتقديم المساعدة لكل من يرنو إلى الطلائع، وتحفيز كل ما من شأنه أن يعزز مكانة المدينة، وقدمنا العام الماضي الاحتفال بالذكرى 49 لبداية التلفزيون الليبي والآن ها نحن نحتفل بالعيد الخمسين».

ثم ألقى الفنان محمد الشوبكي كلمة الهيئة العام للإعلام والثقافة. وسرد محمد بن عروس، أستاذ محاضر في كلية الإعلام، نبذة تاريخية عن نشأة التلفزيون الليبي حتى اليوم.

وقُدم شريط وثائقي عن برامج الأطفال القديمة، وسرد بعض الذكريات مع المخرج فهيم الشريف والمعروف بتخصصه في مجال الأطفال، أما فقرة ذكريات برامج المرأة فقدمتها الإعلامية آمنة ابريك. وانته الحفل بتقديم بعض القصائد الشعرية ومقطوعات من العزف المنفرد.

من احتفالية ذكرى انطلاق التلفزيون الليبي، بنغازي، 22 ديسمبر 2018 (تصوير: مريم العجيلي)

من احتفالية ذكرى انطلاق التلفزيون الليبي، بنغازي، 22 ديسمبر 2018 (تصوير: مريم العجيلي)