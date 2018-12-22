بدء تجارب «الكسيح» على المسرح الوطني بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 22 ديسمبر 2018, 05:19 مساء
توفيق قادربوه (الإنترنت)

بدأ المخرج وسيم بورويص تجارب مسرحية «الكسيح»، من تأليف الشاعر والكاتب توفيق قادربوه، وبطولة محمد بوشعالة وأحمد المطردي.

وقال قادربوه لـ«بوابة الوسط» إن «مسرحية الكسيح تعرض المشكلة بين الكرسي المتحرك والجالس عليه، حيث يتصاعد الكر والفر بين الكسيح وكرسيه وكيف يطرده من حياته ثم يلجأ إليه من جديد».

وانطلقت التجارب الفعلية السبت، بالمسرح الوطني بنغازي، حيث انتهى طاقم المسرحية من تجارب القراءة.

ويوضح قادربوه بالقول: «المسرحية ستعرض على خشبة المسرح الوطني بنغازي، ولدينا عروض لتقديمها خارج ليبيا سيتم إعلانها في حينها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي