بدء تجارب «الكسيح» على المسرح الوطني بنغازي

توفيق قادربوه (الإنترنت)

بدأ المخرج وسيم بورويص تجارب مسرحية «الكسيح»، من تأليف الشاعر والكاتب توفيق قادربوه، وبطولة محمد بوشعالة وأحمد المطردي.

وقال قادربوه لـ«بوابة الوسط» إن «مسرحية الكسيح تعرض المشكلة بين الكرسي المتحرك والجالس عليه، حيث يتصاعد الكر والفر بين الكسيح وكرسيه وكيف يطرده من حياته ثم يلجأ إليه من جديد».

وانطلقت التجارب الفعلية السبت، بالمسرح الوطني بنغازي، حيث انتهى طاقم المسرحية من تجارب القراءة.

ويوضح قادربوه بالقول: «المسرحية ستعرض على خشبة المسرح الوطني بنغازي، ولدينا عروض لتقديمها خارج ليبيا سيتم إعلانها في حينها».