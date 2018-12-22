صدور التقرير النهائي عن «الهوية الوطنية في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 04:17 مساء

أعلن مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي صدور التقرير النهائي عن «الهوية الوطنية في ليبيا»، وهو ثمرة عمل بحثي مشترك بين المركز ومؤسسة «فان فولينهوفين» بجامعة ليدن الهولندية.

ويستند التقرير إلى عمل فريق بحثي مكون من نجيب الحصادي وزاهي المغيربي والكوني أعبودة وجان ميخائيل أوتو وجازية شعيتير وهالة الأطرش ولجين الأوجلي وفتحي موسى وسليمان إبراهيم ونينكا فان هيك.

ويعتمد على أوراق بحثية تناولت موضوع الهوية من جوانب تخصصية مختلفة أعدها نجيب الحصادي ومحمود أبو صوة وسالم العوكلي وأحمد يوسف عقيلة وعبد الله إبراهيم ومنصور البابور ومحمد أبو سنينة وآمال العبيدي وضو بوغرارة وعلي أبو راس.

وينشر المركز الأوراق البحثية قريبًا، حسب منشور المركز، أما التقرير فيمكن الاطلاع عليه على الإنترنت.

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