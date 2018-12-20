«الهوية الليبية بين السذاجة والوهم» محاضرة لأبوصوة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 04:20 مساء
«الهوية الليبية بين السذاجة والوهم» محاضرة لأبوصوة بطرابلس (فيسبوك)

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون ضمن موسمها الثقافي للعام 2019 وباستضافة من جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، فى 8 يناير المقبل، محاضرة بعنوان «الهوية الليبية بين السذاجة والوهم» يلقيها محمود أبوصوة بدار حسن الفقيه حسن للفنون بمدينة طرابلس.

محمود أبوصوة كما يعرف عنه الكاتب عمرالككلي، «متخصص في التاريخ وله كتب مهمة في ميدان تخصصه وهو التاريخ الوسيط، أي التاريخ الإسلامي، منها مقدمة في تاريخ المغرب الاجتماعي والاقتصادي، ملاك الأرض بأفريقية منذ الفتح حتى أواسط القرن الرابع للإسلام: مدخل لدراسة نظام أفريقية الاقتصادي والسياسي، دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط في العصر الوسيط. جدلية المجال والهوية: مدخل لتاريخ ليبيا العام، وكتاب صناعة الإرهاب: قراءة في استراتيجية الهيمنة».

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