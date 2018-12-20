فيلم «النائب» يكشف قصة صعود ديك تشيني للسلطة

الممثل كريستيان بيل بعد أن زاد وزنه من أجل دوره فى فيلم النائب (أرشيفية:انترنت)

بعد فترة قصيرة من عرض فيلمه «ذا بيج شورت» الذي يتناول البورصة الأميركية في العام 2015، أصيب المؤلف والمخرج آدم مكاي بالإنفلونزا مما أجبره على البقاء في منزله وقراءة كتاب عن نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني.

شعر مكاي بالانبهار من السلطة التي اقتنصها تشيني بصمت ومن خلف الكواليس في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وألهمه ذلك كتابة وإخراج فيلم «النائب» الذي سيعرض في دور العرض الأميركية يوم عيد الميلاد، لكشف حقيقة ما حدث، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال مكاي في مقابلة «كيف استطاع هذا الرجل الغامض الذي لا يتمتع بأي حضور أن يؤثر في التاريخ لهذه الدرجة؟»، وفي الفيلم، يجسد الممثل كريستيان بيل تشيني كشخصية انتهازية متآمرة تدفع بوش إلى حرب غير مدروسة في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر.

لكن الفيلم يتناول أيضًا قصة الحب بين تشيني وزوجته لين التي تلعب دورها الممثلة إيمي آدامز ويظهره في لحظات رقيقة مع ابنتيه، وقال مكاي «حاولنا أن يكون الفيلم تجسيدًا للشخصية لا أن يكون عن الصراع بين اليمين واليسار، حاولنا أن نفهم المسار الذي انتهجته أميركا، هذه قصة عن تحول طموح أميركي متواضع للسلطة إلى شيء أشد قتامة».

وفاز مكاي، بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو لأنه استخدم أساليب غير تقليدية لوصف انهيار سوق العقارات الأميركي في فيلم «ذا بيج شورت» وفي «النائب» يمزج بين الدراما والفانتازيا في مشاهد بينها مشهد يخوض فيه ديك ولين حوارًا على الطراز الشكسبيري للتخطيط للخطوة التالية في تاريخه المهني.

نال الفيلم ستة ترشيحات لجوائز غولدن غلوب، أكثر من أي فيلم آخر، ويعتبر منافسًا قويًا لنيل جوائز الأوسكار أيضًا.