بول مكارتني وإيما ستون في أغنية جديدة عن التنمر

بول مكارتني وإيما ستون في أغنية جديدة عن التنمر (أرشيفية:انترنت)

يشترك بول مكارتني نجم فريق البيتلز السابق مع إيما ستون الحائزة على الأوسكار في تسجيل موسيقي لأغنيته الجديدة «من يعبأ» أو «هو كيرز» التي يأمل أن تلهم الصغار التصدي للتنمر.

ويظهر الثنائي وهما يرقصان ويومئان بإشارات في تصوير بالأبيض والأسود مع أشكال تشبه المهرجين تضايق ستون قبل أن تهرب مع مكارتني في سيارته، وفقًا لوكالة رويترز.

وكان المغني وكاتب الأغاني الشهير انضم لمنظمة كريتيف فيغن غير الهادفة للربح لإطلاق حملة «هو كيرز أي دو» المستوحاة من عبارة في أغنيته تقول «من يعبأ بك، أنا أفعل».

وقال مكارتني على موقعه الإلكتروني «أملي إذا كان هناك أطفال يتعرضون للتنمر، ربما باستماعهم لهذه الأغنية ومشاهدتهم للتسجيل يفكرون أن الأمر ليس بهذا السوء».

وفازت ستون بجائز أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «لا لا لاند»، وتظهر ألاغنية في ألبوم مكارتني السابع عشر للأغاني المنفردة ويحمل اسم «محطة مصر».