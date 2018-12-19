مصر تكشف عدد القطع الأثرية التي استردتها في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 03:52 مساء
مصر تكشف عدد القطع الأثرية التي استردتها في 2018 (أرشيفية:انترنت)

أعلنت وزارة الآثار المصرية الثلاثاء، أنها تمكنت في عام 2018 من استرداد 222 قطعة أثرية كان قد تم تهريبها إلى عدد من البلدان.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن القطع الأثرية جرى استردادها من فرنسا، والكويت، والولايات المتحدة ، وقبرص، وإيطاليا، إضافة إلى 21660 عملة معدنية كانت قد هربت للخارج، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

كما أعلنت الوزارة إنجاز أكثر من 80 في المئة من إجمالي حجم الأعمال والتجهيزات للمتحف المصري الكبير.

ووصل إجمالي القطع الأثرية التي نُـقلت للمتحف إلى 45 ألف قطعة أثرية، و26 تمثالًا ضخمًا أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني، العجلة الحربية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، أطول أربع قطع خشبية من أجزاء مركب خوفو.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد البعثات الأثرية الأجنبية والمشتركة التي عملت هذا العام في مصر نحو أكثر من 200 بعثة من 25 دولة، بالإضافة إلى عدد من البعثات المصرية التي قامت بالكشف عن عدد من الآثار في مناطق مختلفة بداخل البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغنية «قومي» لميريام فارس تثير غضب الجمهور
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
العين يحقق المفاجأة ويبلغ نهائي مونديال الأندية
رياضة عالمية
ميسي يتفوق على صلاح ويخطف الحذاء الذهبي
رياضة عالمية
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جمع 80 كيلو غرام مسامير من أشجار بلده