مصر تكشف عدد القطع الأثرية التي استردتها في 2018

مصر تكشف عدد القطع الأثرية التي استردتها في 2018 (أرشيفية:انترنت)

أعلنت وزارة الآثار المصرية الثلاثاء، أنها تمكنت في عام 2018 من استرداد 222 قطعة أثرية كان قد تم تهريبها إلى عدد من البلدان.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن القطع الأثرية جرى استردادها من فرنسا، والكويت، والولايات المتحدة ، وقبرص، وإيطاليا، إضافة إلى 21660 عملة معدنية كانت قد هربت للخارج، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

كما أعلنت الوزارة إنجاز أكثر من 80 في المئة من إجمالي حجم الأعمال والتجهيزات للمتحف المصري الكبير.

ووصل إجمالي القطع الأثرية التي نُـقلت للمتحف إلى 45 ألف قطعة أثرية، و26 تمثالًا ضخمًا أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني، العجلة الحربية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، أطول أربع قطع خشبية من أجزاء مركب خوفو.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد البعثات الأثرية الأجنبية والمشتركة التي عملت هذا العام في مصر نحو أكثر من 200 بعثة من 25 دولة، بالإضافة إلى عدد من البعثات المصرية التي قامت بالكشف عن عدد من الآثار في مناطق مختلفة بداخل البلاد.