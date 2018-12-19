أغنية «قومي» لميريام فارس تثير غضب الجمهور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 01:56 مساء
انتقادات واسعة لأحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس (أرشيفية:انترنت)

أثارفيديو لأحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعنوان «قومي» غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة أظهر بها الفيديو كليب الثقافة الأفريقية والسود بشكل عام.

ووجه بعض المستخدمين انتقادات للفيديو، ووصفوه بالمسيء والمهين، لأنه استخدم تقنية طلاء أجساد الراقصين بالأسود، لتقمص دورأفارقة، ونشر صور نمطية عن الثقافة الأفريقية بأنها ثقافة بدائية، وفقًا لموقع «سكاي ينوز».

وتضمن الفيديو كليب ظهور ميريام فارس وهي ترقص، ببشرة سوداء ملونة، وهو ما وصفه البعض بالإساءة للثقافة الأفريقية، خاصة وأن كلمات الأغنية التي جاءت بلهجة خليجية لا تتماشي مع فكرة المخرج شريف ترحيني.

وهناك من أعجب بالفيديو كليب وعودة ميريام فارس بعد غيابها لأكثر من 8 أشهر لأسباب مرضية لم يُعلن عنها، معترضين على اختزال الثقافة الإفريقية في اللون فقط.

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