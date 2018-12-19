وفاة المخرجة الأميركية بيني مارشال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 11:08 صباحا

توفيت بيني مارشال إحدى نجمات مسلسل «لافيرن أند شيرلي» التي أصبحت إحدى أنجح المخرجات مع إنجازها أفلامًا مثل «بيغ» و«إيه ليغ أوف ذير أون» عن 75 عامًا.

وقال وكيل أعمالها إنها توفيت الإثنين جراء مضاعفات عائدة إلى إصابتها بالسكري في منزلها في هوليوود هيلز، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأصدرت عائلة مارشال بيانًا أعلنت فيه وفاتها ووصفتها بأنها شخص «كان يحب الرياضة والأحجيات ويشرب الحليب والبيبسي معًا».

ولدت مارشال في حي برونكس في نيويورك، وكانت ابنة المنتج توني مارشال وشقيقة مخرج الأفلام الكوميدية الشهير غاري مارشال «بريتي وومان» الذي توفي العام 2016، واشتهرت في دورلافيرن ديفازيو في مسلسل «لافيرن أند شيرلي» (1976-1983) ورشحت ثلاث مرات لنيل جائزة غولدن غلوب قبل أن تنقتل إلى الإخراج مع فيلم «جامبينغ جاك فلاش» (1986).

واشتهرت بإخراجها فيلم «بيغ» (1988) من بطولة توم هانكس، الذي أصبح أول فيلم تخرجه أمرأة يحقق أكثر من مئة مليون دولار على شباك التذاكر المحلي، وأخرجت فيلم «اويكنينغز» (1990) من بطولة روبرت دي نيرو وروبن وليامز الذي رشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم قبل أن تنجز فيلم «إيه ليغ أوف هير أون» (1992) من بطولة توم هانكس وجينا ديفيس.

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