الهيئة العامة للثقافة تشارك بفعاليات «الرياض عاصمة الإعلام العربي»

الهيئة العامة للثقافة تشارك بفعاليات «الرياض عاصمة الإعلام العربي» (فيسبوك)

شاركت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني ممثلة في رئيسها حسن أونيّس، الإثنين، في الحفل الذي أقامته وزارة الإعلام السعودية لاختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018- 2019، بفندق الفيصلية بالرياض.

وافتتح الحفل بعرض مرئي عن هوية الرياض عاصمة الإعلام العربي، وعرض عن عواصم الإعلام العربي السابقة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقى وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح كلمة رحب فيها بالضيوف من الوزراء والمسؤولين والصحفيين والإعلاميين وأوضح خلالها ما يمثله اختيار الرياض كعاصمة للإعلام العربي وتوحيد رسالته في مواجهة التحديات، وحشد جهوده لخدمة قضايا الأمة والاهتمام بأولويات الإنسان العربي.

كما ألقى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بدر الدين علالي، كلمة بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وسُلم درع عاصمة الإعلام العربي من العاصمة السابقة بغداد إلى الرياض، وقدمه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق علي ناصر الخويلدي إلى وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح.

الهيئة العامة للثقافة تشارك بفعاليات «الرياض عاصمة الإعلام العربي» (فيسبوك)