أونيس يشارك بإحتفالية «الرياض عاصمة الإعلام العربي»

رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس يصل الرياض (فيسبوك)

وصل رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس والوفد المرافق له العاصمة السعودية الرياض الاثنين للمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الإعلام السعودية بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 - 2019.

وكان في استقبال أونيس وفد من وزارة الإعلام والثقافة بالسعودية والقائم بالأعمال في السفارة الليبية خيري العالم والسكرتير الأول للسفارة عصام الرقيبي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وبحث أونيس مع وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح آفاق تطوير العلاقات والبرامج الاعلامية والثقافية بين البلدين، ومناقشة سبل تحديث الخطاب الاعلامي العربي ونبذ خطاب الكراهية والتطرف بما يساهم في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والعمل على تبادل الخبرات والأفكار الثقافية والاعلامية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس يصل الرياض (فيسبوك)