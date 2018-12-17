«ذاكرة قصيرة» يفوز بجائزة مهرجان أيام قرطاج المسرحية

«ذاكرة قصيرة» يفوز بجائزة مهرجان أيام قرطاج المسرحية (فيسبوك)

فاز عرض «ذاكرة قصيرة» للمخرج التونسي وحيد العجمي بجائزة أفضل عمل متكامل من مهرجان أيام قرطاج المسرحية الذي اختتم دورته العشرين، الأحد، بمدينة الثقافة تونس العاصمة.

العرض من بطولة لبنى نعمان ونهلة زيد ورضا جاب الله وخالد الفرجاني ويتناول جدلية الذاكرة والنسيان بأسلوب الكوميديا السوداء لأحداث ومواقف عاشها التونسيون أثناء الثورة الشعبية العام 2011 وما أعقبها من أثر في الواقع السياسي والاجتماعي بلغ حد التناقض، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذهبت جائزة أفضل إخراج للتونسي حماد لوهايبي عن مسرحيته «جويف»، بينما توجت مسرحية «تصحيح ألوان» للمخرج السوري سامر محمد إسماعيل بجائزة أفضل نص، وحصلت مسرحية «تقاسم على الحياة» للمخرج جواد الأسدي من العراق على جائزة أفضل سينوغرافيا.

وتوجت الممثلة سيسيل كنكوندا من رواندا بجائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في مسرحية «جدران.. جدران» بينما ذهبت جائزة أفضل أداء للرجال للممثل السوري يوسف المقبل عن دوره في مسرحية «تصحيح ألوان».

وكرَّم المهرجان، الذي حملت دورته العشرون شعار «استنطاق ذاكرة المهرجان»، في حفل الختام عددًا من نجوم وصناع المسرح، منهم التونسية منى نور الدين والمصري عبدالرحمن أبو زهرة والأردني غنام غنام والمغربي حسن المنيعي والعراقي سامي عبدالحميد.

تنافس على جوائز المهرجان 11 عرضًا مسرحيًا من تونس والعراق والمغرب ومصر وسورية والكويت والإمارات والأردن وغينيا وتوجو.