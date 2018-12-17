«ذاكرة قصيرة» يفوز بجائزة مهرجان أيام قرطاج المسرحية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 04:15 مساء
«ذاكرة قصيرة» يفوز بجائزة مهرجان أيام قرطاج المسرحية (فيسبوك)

فاز عرض «ذاكرة قصيرة» للمخرج التونسي وحيد العجمي بجائزة أفضل عمل متكامل من مهرجان أيام قرطاج المسرحية الذي اختتم دورته العشرين، الأحد، بمدينة الثقافة تونس العاصمة.

العرض من بطولة لبنى نعمان ونهلة زيد ورضا جاب الله وخالد الفرجاني ويتناول جدلية الذاكرة والنسيان بأسلوب الكوميديا السوداء لأحداث ومواقف عاشها التونسيون أثناء الثورة الشعبية العام 2011 وما أعقبها من أثر في الواقع السياسي والاجتماعي بلغ حد التناقض، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذهبت جائزة أفضل إخراج للتونسي حماد لوهايبي عن مسرحيته «جويف»، بينما توجت مسرحية «تصحيح ألوان» للمخرج السوري سامر محمد إسماعيل بجائزة أفضل نص، وحصلت مسرحية «تقاسم على الحياة» للمخرج جواد الأسدي من العراق على جائزة أفضل سينوغرافيا.

وتوجت الممثلة سيسيل كنكوندا من رواندا بجائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في مسرحية «جدران.. جدران» بينما ذهبت جائزة أفضل أداء للرجال للممثل السوري يوسف المقبل عن دوره في مسرحية «تصحيح ألوان».

وكرَّم المهرجان، الذي حملت دورته العشرون شعار «استنطاق ذاكرة المهرجان»، في حفل الختام عددًا من نجوم وصناع المسرح، منهم التونسية منى نور الدين والمصري عبدالرحمن أبو زهرة والأردني غنام غنام والمغربي حسن المنيعي والعراقي سامي عبدالحميد.

تنافس على جوائز المهرجان 11 عرضًا مسرحيًا من تونس والعراق والمغرب ومصر وسورية والكويت والإمارات والأردن وغينيا وتوجو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بؤبؤ عينيك يعكس مدى حالة إجهادك