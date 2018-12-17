إزاحة الستار عن تمثال إيملين بانكورست

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 10:54 صباحا
تدشين تمثال للناشطة البريطانية إيملين بانكورست بعد 100 عام على إقرار تصويت النساء (أ ف ب)

بعد 100 عام تمامًا على إقرار حق النساء البريطانيات بالتصويت، دشّن في مدينة مانشستر البريطانية، الجمعة، تمثال للناشطة الشهيرة إيملين بانكورست.

وكانت بانكورست (1858-1928) رئيسة اتحاد النساء الاجتماعي والسياسي، الذي أسسته في العام 1903، وعملت بجهد مع رفيقاتها لانتزاع حق النساء بالتصويت، ودفعت ثمنًا لذلك السجن إحدى عشرة مرة.

ويصوّرها التمثال واقفة تلقي خطابًا ويدها تشير إلى المكان الذي بدأت فيه أولى تظاهرات النساء الناشطات حينها، حسب «فرانس برنس».

وعلى إثر تلك الحركة الاحتجاجية التي هزّت بريطانيا، أُقرّ في فبراير من العام 1918 قانون سمح للنساء فوق الثلاثين سنة بالتصويت، ثم بعد ذلك بعشر سنوات خُفّض السنّ إلى واحد وعشرين عامًا ليكون الرجال والنساء في ذلك على حدّ سواء.

وكانت بانكورست تمثّل النهج المتشدد في الحركة المطلبية، فيما كانت ميليسنت فاوست مثلاً، التي وضع لها تمثال في البرلمان في لندن قبل أشهر، ترفض استخدام العنف.

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