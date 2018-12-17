سلسلة حفلات جديدة لبوب ديلان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 10:25 صباحا
صورة ملتقة في 3 يونيو 1984 لبوب ديلان خلال حفل في ميونيخ في جنوب ألمانيا (أ ف ب)

يطلق فنان الفولك الحائز جائزة «نوبل» للآداب بوب ديلان الشق الأوروبي من جولته «اللامتناهية» (نيفر إندينغ تور)، التي بدأها قبل ثلاثين عامًا من دوسلدورف الألمانية، في 31 مارس 2019.

ويتضمّن الشقّ الأوروبي من هذه الجولة محطات في باريس، حيث سيحيي المغني ثلاث حفلات في 11 و12 و13 أبريل 2019، فضلًا عن برلين وبراغ وهلسنكي وستوكهولم وأوسلو ولندن خصوصًا، بحسب ما أفادت منتجة أعماله وكالة «فرانس برس».
ولا يزال ديلان، المغني والشاعر، يحيي الحفلات في السابعة والسبعين من العمر.

وما زالت أعماله تلقى رواجًا كبيرًا، وخير دليل على ذلك الجزء الرابع عشر من مجموعته الموسيقية «ذي بوتليغ سيريز»، الذي صدر في نوفمبر تحت عنوان «مور بلاد، مور تراكس»، والذي يتضمّن نسخات منقّحة من أغنيات أسطوانته الشهيرة «بلاد أون تراكس» (1975).

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