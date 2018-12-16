يوم ثقافي علمي بمدينة أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 03:51 مساء
يوم ثقافي علمي بمدينة أجدابيا (فيسبوك)

نظم قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنغازي، السبت، بالتنسيق مع مكتب الإعلام والثقافة بأجدابيا التابع للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة يومًا علميًّا ثقافيًّا بالمركز الثقافي أجدابيا.

وتضمن اليوم الثقافي بحضور رئيس الهيئة جمعة الفاخري، ثلاث فعاليَّات مثَّلت حزمةً تدريبيَّةً في مجال المكتبات والقراءة وفنيات البحث على الإنترنت، ونشاط «اقرأ ولوِن للأطفال»، حلقة نقاش بعنوان «من أين نستقي معلوماتنا»، ومحاضرة عن إدارة وقت القراءة، والأرشيف وأهميته، ألقاها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطلبة القسم، وأعضاء فريق النشاط الثقافي، ونادي أصدقاء الكتاب، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

واستهدف اليوم الثقافي أمناء المكتبات المدرسية والجامعيَّة، والمعنيين بالكتاب، وبعض طلاب المدارس من عمر 8 – 12 عامًا.
 

يوم ثقافي علمي بمدينة أجدابيا (فيسبوك)
يوم ثقافي علمي بمدينة أجدابيا (فيسبوك)
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