جغبوب تستعد لمهرجانها الثقافي السياحي الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 02:59 مساء
جغبوب تستعد لمهرجانها الثقافي السياحي الأول (فيسبوك)

تستعد الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة لإطلاق «مهرجان الجغبوب الثقافي السياحي» في نسخته الأولى، في الفترة ما بين 24-23 ديسمبر الجاري، بشعار «الجغبوب..ماضي مشرق وحاضر واعد».

وتضم اللجنة العليا للمهرجان كلاً من رافع الفاخري رئيسًا، وإدريس عبدالله التواتي نائبًا، أما الأعضاء فهم خالد عبدالعاطي، عمر موسى فضيل، وعبدالله احمظ لامين ومحمد طاهر بونغيرة، وتم تكليف مدير مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق خالد عبدالعاطي عوض برئاسة اللجنة التحضيرية للمهرجان، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وستتضمن فعاليات المهرجان معارض فنية، وعروضًا موسيقية، ومجموعة من الندوات الثقافية.

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