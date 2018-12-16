إيراتو السينمائي يضم أفلامًا دولية جديدة للمسابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 01:49 مساء
إيراتو السينمائي يضم أفلامًا دولية جديدة للمسابقة (فيسبوك)

أعلنت إدارة مهرجان إيراتو السينمائي لحقوق الإنسان ضم مجموعة جديدة من الأفلام لفئة الأفلام الدولية ضمن المسابقة.

وقالت إدارة المهرجان عبر الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بعد التأجيل والتفحيص والتدقيق رأت لجنة الفرز والمشاهدة إضافة قائمة من الأفلام الدولية إلى المسابقة الرسمية»، في إشارة إلى قرار تأجيل موعد انطلاق المهرجان للفترة بين 10و14 ديسمبر الجاري.

ومن الأفلام الدولية التي تمت إضافتها للمسابقة فيلم مغادرة من الأردن، وفيلم خسوف من لبنان، المدفأة من سورية، وفيلم عينتي التانية، وهو عمل مشترك بين ألمانيا والأردن وفلسطين، وفيلم unveiling ceremony من إيران، وفيلم corp من الأرجنتين، وفيلم aquarium من تونس.
 

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