صوت أصالة يفتتح مهرجان الإسكندرية للأغنية.. وتكريم الرموز الموسيقى

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 16 ديسمبر 2018, 01:19 مساء
من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للأغنية، 15 ديسمبر 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

كرم مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية في دورته الـ15، النجمة أصالة، وذلك خلال حفل افتتاحه بمسرح سيد درويش، السبت.

بعد التكريم، أحيت أصالة الحفل الذي رفع شعار «كامل العدد»، حيث قدمت أغنيات «تخيل بكرة» و«أكتر» و«بعدك عني» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم اسم الفنان طلال مداح، وتسلم درع التكريم نجله عبدالله، والمطرب الكبير هاني شاكر وتسلمتها عنه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والموسيقار راجح داوود والشاعر هاني عبدالكريم والملحن ناصر الصالح والشاعر فيصل اليماني والملحن السعودي خالد البراق والسعودي عبد الله رشاد والمطربة السعودية وعد.

الحفل شهد عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المهرجان، والذي شهد حفلات لكبار نجوم الوطن العربي منهم الراحل وديع الصافي ونانسي عجرم وغيرهم من النجوم.

ووجه رئيس المهرجان الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على دعمها، مطالبًا الجمهور بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان الراحل حسن كامي.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع، ويتضمن حفلا الافتتاح والختام تكريم مجموعة من مبدعي عالم الموسيقى الذين ساهموا في الحفاظ والارتقاء بالموسيقى العربية منهم الموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشة، والمطربة نسمة محجوب، والمطرب محمد الشرنوبي.

من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للأغنية، 15 ديسمبر 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)
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