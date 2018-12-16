تدشين مكتبة ثقافية بمطار معيتيقة الدولي

تدشين مكتبة ثقافية بمطار معيتيقة الدولي (فيسبوك)

سلمت إدارة المراكز والبيوت الثقافية بالهيئة العامة للثقافة الأربعاء أرفف مكتبية لصالة المراسم بمطار معيتيقة الدولي تضم 195 كتابًا، ضمن مبادرة تهدف لدعم وتنمية ثقافة القراءة بشعار «الثقافة تجمعنا، والكتاب خير جليس».

وتمت عملية التسليم بحضور كل من مدير العلاقات العامة محمد دوية، ورئيس قسم التوريد والتزويد بإدارة المراكز الثقافية صالح قشوط، وتسلم الكتب رئيس قسم التشريفات بإدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتهدف خطة الهيئة ضمن هذه المبادرة، إلى تزويد قرابة مئة مؤسسة ما بين مقاهي، ونوادٍ، وصالونات ثقافية، وفنادق، ومدارس، ومراكز ثقافية بالعناوين الثقافية المتنوعة، وتجديد مخزونها بشكل مستمر من الكتب المتوافرة بمخازن الهيئة العامة للثقافة، والتي يتم توفيرها من خلال الطباعة المباشرة (إصدرات الهيئة) أو شراء الكتب من قبل خبراء الثقافة من المعارض المحلية والدولية.

تدشين مكتبة ثقافية بمطار معيتيقة الدولي (فيسبوك)

تدشين مكتبة ثقافية بمطار معيتيقة الدولي (فيسبوك)