نسخة كتاب بمليون و500 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 02:58 مساء
بيعت النسخة الأصلية من كتاب «جانب منزل سوان» للكاتب الفرنسي مارسيل بروست (1871-1922) بمليون و510 آلاف يورو (أ ف ب)

في مزاد لدار «سوذبيز»، بيعت النسخة الأصلية من كتاب «جانب منزل سوان» للكاتب الفرنسي مارسيل بروست (1871-1922) بمليون و510 آلاف يورو.

ويعد خذا الرقم مبلغ قياسي لكتاب أصليّ باللغة الفرنسية، حسب «فرانس برس»، السبت.

وكانت هذه النسخة مقدّرة بما بين 600 ألف يورو و800 ألف، وهي كانت ضمن مجموعة بيار بيرجيه الموزّعة على المزادات.

ويعود الرقم القياسي السابق لكتاب لشارل بودلير (1821-1867) بيع في العام 2009 بمبلغ 775 ألف يورو.

وحقق المزاد الرابع لكتب بيار بيرجيه ثمانية ملايين و100 ألف يورو في المجموع، أي ضعف ما كان مقدّرا في البدء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قلب بشري يعيد طائرة أدراجها