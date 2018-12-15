نسخة كتاب بمليون و500 ألف دولار

بيعت النسخة الأصلية من كتاب «جانب منزل سوان» للكاتب الفرنسي مارسيل بروست (1871-1922) بمليون و510 آلاف يورو (أ ف ب)

في مزاد لدار «سوذبيز»، بيعت النسخة الأصلية من كتاب «جانب منزل سوان» للكاتب الفرنسي مارسيل بروست (1871-1922) بمليون و510 آلاف يورو.

ويعد خذا الرقم مبلغ قياسي لكتاب أصليّ باللغة الفرنسية، حسب «فرانس برس»، السبت.

وكانت هذه النسخة مقدّرة بما بين 600 ألف يورو و800 ألف، وهي كانت ضمن مجموعة بيار بيرجيه الموزّعة على المزادات.

ويعود الرقم القياسي السابق لكتاب لشارل بودلير (1821-1867) بيع في العام 2009 بمبلغ 775 ألف يورو.

وحقق المزاد الرابع لكتب بيار بيرجيه ثمانية ملايين و100 ألف يورو في المجموع، أي ضعف ما كان مقدّرا في البدء.