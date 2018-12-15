محكمة تُغرم فاريل وليامز وروبن ثيك 5 ملايين دولار

صورة مركبة من صور أرشيف في مارس 2015 تظهر من اليسار، روبن ثيك ومارفن غاي وفاريل وليامز (أ ف ب)

بات على روبن ثيك وفاريل وليامز دفع تعويضات إلى ورثة المغني مارفن غاي، بعدما حكم عليهما نهائيًا بتهمة السرقة الموسيقية لإحدى أغاني المطرب الراحل.

وأوضحت مصادر محلية أن أحد قضاة لوس أنجليس ثبت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لوس انجليس في مارس، وتبلغ قيمة التعويض حوالي خمسة ملايين دولار، وفق «فرانس برس».

وأدين روبن ثيك وفاريل وليامز يومها بتهمة انتهاك حقوق المؤلف العائدة لمارفن غاي الذي توفي العام 1984، بنسخهما جزءًا من أغنيته «غوت تو غيف إيت آب» العائدة للعام 1977 في أغنيتهما الضاربة «بلورد لاينز».

وكانت محكمة البداية حكمت على المغنيين بدفع عطل وضرر قدره 7,4 ملايين دولار إلى ورثة مارفن غاي ومن ثم خُفض المبلغ.

وحدد الحكم الصادر في لوس انجليس، في 6 ديسمبر، مجموع التعويضات بحوالى خمسة ملايين دولار على الفنانين وشركة فاريل وليامز للإنتاج دفعها.

ويحصل ورثة مارفن غاي كذلك على نصف إيرادات أغنية «بلورد لاينز» في المستقبل. وكانت الأغنية الأكثر مبيعًا في العالم سنة 2013.