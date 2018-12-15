السرطان ينهي حياة سندرا لوك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 10:07 صباحا
وفاة الممثلة الأميركية سندرا لوك عن 74 عامًا (أ ف ب)

أنهى مرض السرطان حياة الممثلة الأميركية سندرا لوك، عن 74 عامًا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتوفيت لوك في 3 نوفمبر في كاليفورنيا، وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن موقع «رادار أونلاين» الإخباري، وكانت تعاني من سرطان في الثدي والعظام، وفق «فرانس برس»، السبت.

وأكدت مديرية الصحة العامة في منطقة لوس أنجليس الوفاة، بحسب ما أوردت مجلة «فاراييتي».

ورشحت لوك لجائزة أوسكار سنة 1969 في فئة أفضل ممثلة في دور ثانوي، عن تأديتها ميك في «ذي هارت إز ايه لونلي هانتر» المقتبس من رواية للكاتبة كارسن ماكلرز.

وشهدت الممثلة تحولا كبيرا في مسيرتها مع دور لورا لي إلى جانب كلينت إيستوود في «ذي آوتلوو جوزي ويلز».

وربطتها علاقة حميمة بإيستوود وباتت شريكته خارج الشاشة وأمامها وهي أدت كل الأدوار النسوية تقريبا في الأفلام التي تولى بطولتها، مثل «إيفري ويتش واي بات لوز» و«إني ويتش واي يو كان» و«سادن إمباكت».

وانتقلت بعدها إلى الإخراج وصدر فيلمها الطويل الأول «راتبوي» في 1986. وانفصلت لوك عن إيستوود سنة 1989 في نهاية مريرة لعلاقتهما شابتها نزاعات قضائية.
 

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