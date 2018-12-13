أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها

شهدت مكتبة اليونسكو بمدينة سبها، أمس الأربعاء، أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي حضرها عدد من الوسط والمهتمين بالشأن الثقافي بالمدينة، وأشرفت عليها «مجموعة الأربعاء الثقافية» في المدينة.

وألقى الشاعر سعد الغاتي خلال الأصبوحة عدة قصائد شعرية منها إلى «امرأة تكرهني» و«ترانيم شعر» و«قصائد التاليس» و«بكامل اناقتي» إلى جانب «احتفالية النورس».

وقال مشرف مكتبة اليونسكو بسبها سالم عبدالوهاب لـ«بوابة الوسط» إن هذه الأصبوحة تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها «مجموعة الأربعاء» كل يوم أربعاء من أصبوحات شعرية ولقاءات ثقافية يساهم فيها عدد من الأدباء من مختلف مناطق الجنوب، مشيرا إلى أن الحضور والتفاعل كان جيد.

ورأى الشاعر سعد الغاتي لـ«بوابة الوسط» أن الهدف من الأصبوحة «هو نشر الثقافة وخطوة من أجل استمرار المشهد الثقافي بالجنوب وجذب الشباب إلى الشعر وكتب القصائد»، موضحا أنه قدم عدة قصائد وجدانية وعاطفية عن المرأة والحب والوطن.

والشاعر سعد الغاتي من مواليد مدينة مرزق عام 1961 وله العديد من الإصدرات منها إلى «امرأة تكرهني» و«احتفالية النورس» إضافة إلى مجموعة قصصية بعنون «كهف الغولة» وديوان «بكامل أناقتي» و«ترانييم».

يشار إلى أن مكتبة اليونسكو تعتبر أول مكتبة فى فزان تأسست إبان عهد المملكة الليبية من قبل منظمة اليونسكو عام 1957 وساهمت فى انتشار الثقافة وكانت قبلة لعديد من الأدباء والكتاب فى الجنوب الليبي.