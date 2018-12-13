مهرجان الكويت المسرحي يكرم مسرحيين عرب بدورته الــ 19

عرض بمهرجان الكويت المسرحي في دورة سابقة (فيسبوك)

تنظَّم فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته التاسعة عشرة في الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر، بمشاركة سبعة عروض، ويكرم المهرجان مجموعة من المسرحيين العرب.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب بدر الدويش، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن المهرجان يساهم في تنمية ووعي المجتمع وتنشيط الحركة المسرحية في البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف أن المهرجان يجتذب متخصصين في مجال المسرح من خارج البلاد، مما يساهم في اكتساب الخبرات وتبادلها والاستفادة من تجارب المختصين والمهنيين.

وتتنافس على جوائزه عروض «على المتضرر اللجوء إلى القضاء» و«الجلادان» و«حقيبة الذكريات» و«درس» و«ميلاد غريب» و«دوغمائية» و«وحش طوروس»، وتقام عقب كل عرض ندوة تطبيقية بمسرح الدسمة.

وبجانب العروض المسرحية، يشمل برنامج المهرجان خمس ورش عمل يقدمها خبراء من اليونان وإيطاليا وبولندا والولايات المتحدة ومصر، وندوة فكرية بعنوان «تكاملية العلاقة بين المبدع والناقد»، وكذلك معرضًا فنيًّا عن تاريخ المسرح الكويتي.

وقال مدير المهرجان أحمد التتان، في المؤتمر الصحفي، إن حفل الافتتاح سيتضمن عرضًا مسرحيًّا يوضح تطور المسرح في الكويت، إضافة إلى تكريم عدد من المسرحيين العرب.

وأضاف أن من بين المكرمين الإعلامي الكويتي سليمان العسعوسي، والكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل عبد الله والأكاديمي المصري سيد علي إسماعيل.