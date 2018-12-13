روزالين البيه تنتهي من تصوير المسلسل الأميركي «رامي»

شاركت روزالين البيه من قبل في فيلم «تراب الماس» (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت الفنانة روزالين البيه من تصوير دورها في المسلسل الأميركي الجديد «رامي»، الذي تلعب فيه دور «أماني» وهي فتاة مصرية يلتقيها بطل العمل «رامي» بالقاهرة وتتوالى أحداث العمل.

«رامي» من إنتاج شركتي «Hulu» و«Film Clinic» ويتكون من 10 حلقات، تدور أحداث 8 منها في الولايات المتحدة و2 في مصر.

الحلقتان الأخيرتان، اللتان تتصدر بطولتهما روزالين من إخراج شرين دبس وجيهان نوجيم تحت إشراف مدير الإخراج والكاتب وبطل المسلسل، الفنان رامي يوسف.

وتم تصوير مشاهد القاهرة في وسط البلد ومدينة الإنتاج والحزام الأخضر على مدار أسبوعين كاملين.

وسيبدأ عرض المسلسل في شهر أبريل على منصة العرض الإلكترونية «Hulu»، بالإضافة لقنوات أخرى، ويشارك في بطولة المسلسل من مصر كل من الفنانين شادي ألفونس وبيسو بطرس غالي وسلوى محمد علي.