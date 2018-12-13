ممثلة تحظى بالدعم في شكواها ضد ممثل تتهمه بالاغتصاب

ممثلة تحظى بالدعم في شكواها ضد ممثل تتهمه بالاغتصاب (أ ف ب)

حشدت نحو خمسين ممثلة أرجنتينية الصفوف للتنديد بالانتهاكات الجنسية في مجال الفن ودعم زميلة لهن تتهم ممثلًا في مسلسل تلفزيوني باغتصابها عندما كانت في السادسة عشرة من العمر.

فقد أعلنت ثيلما فاردين أن خوان دارتيس المشهور بتأديته دور البطولة في مسلسل «فرخ البط القبيح» الموجه للأطفال، قام باغتصابها العام 2009، وفقًا وكالة «فرانس برس».

وكشفت أنها تعرضت للاغتصاب في غرفة فندق خلال تصوير في نيكاراغوا عندما كان الممثل في الخامسة والأربعين من العمر، وبما أن هذه الأفعال سقطت بمرور الزمن في الأرجنتين، تقدمت الممثلة بشكوى في نيكاراغوا الأسبوع الماضي.

وينفي خوان دارتيس هذه الأفعال بشدة «وهو سيمثل أمام القضاء في نيكاراغوا»، بحسب محاميه فرناندو بورلاندو.

وجاء في بيان صادرعن تجمع الممثلات الأرجنتينيات الذي يضم شخصيات من السينما والمسرح والتلفزيون: «حان الوقت لوضع حد لإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، ونحن بحاجة إلى أدوات ومواد قانونية لمواجهة هكذا حالات».

وتندرج هذه المبادرة في سياق حركة «أنا أيضًا» التي أبصرت النور قبل أكثر من عام في الولايات المتحدة للتنديد بالانتهاكات الجنسية في مواقع العمل.

