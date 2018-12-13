حطام سفينة قبالة قبرص يكشف تقنيات بناء السفن القديمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 12:38 مساء
حطام سفينة على عمق 16 مترا في قناة السويس بجنوب البحر الأحمر بمصر (أ ف ب)

كتشف علماء آثار حطام سفينة تعود لنحو 2400 سنة قبالة شواطئ قبرص، تسمح بفهم أفضل لتطور تقنيات بناء السفن في العصور القديمة، على ما ذكرت السلطات القبرصية.

وغرقت السفينة قبالة مازوتوس في القرن الرابع قبل الميلاد وهي محفوظة بشكل جيد، وسمح جزء من هيكلها الذي انتشله علماء آثار، بالوقوف على تقنيات فينيقية وإغريقية في آن واحد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت هيئة الآثار القبرصية بالقول: «بعد دراسة معمقة لخشب البناء اكتشفنا عنصرًا مهمًّا في تقنية بناء السفن وهي الاستخدام المتزامن لنقرة التعشيق التي تعد تقنية مستخدمة لجمع القطع الخشبية وتقنية الرباط».

وأضافت: «اكتشاف هاتين التقنيتين في سفينة واحدة يساهم في فهم أفضل لتاريخ بناء السفن في شرق المتوسط».

وتابع المصدر نفسه قائلاً: «حتى الآن سمح حطامان فقط بفهم أفضل لهذا التاريخ: أحدهما عائد لسفينة تجارية قديمة غرقت في القرن الخامس قبل الميلاد قبالة شواطئ إسرائيل وحطام سفينة غرقت قبالة كيرينيا في القرن الثالث قبل الميلاد».

ويعود حطام سفينة مازوتوس إلى القرن الرابع قبل الميلاد وهو «يغطي فراغًا في مجال الاطلاع على تقنية بناء السفن القديمة»، وبدأت عمليات استكشاف حطام سفينة مازوتوس في العام 2007، وستتواصل العام المقبل مع فريق يضم باحثين من ثماني دول، واكتشفت في حطام هذه السفينة القابعة على عمق 45 مترًا، 70 جرة من جزيرة خيوس.
 

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