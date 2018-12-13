«إيه ستار إذ بورن» يتصدر ترشيحات جوائز نقابة الممثلين «ساغ»

ليدي غاغا وبرادلي كوبر في لندن (أ ف ب)



حصد الفيلم الدرامي الرومانسي «إيه ستار إذ بورن»، من بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر، العدد الأكبر من الترشيحات لجوائز نقابة الممثلين «ساغ» التي تعتبر مؤشرًا رئيسيًّا لجوائز أوسكار.



ونال هذا العمل وهو إعادة لفيلم يعود للعام 1937، أربعة ترشيحات متقدمًا على «بلاك لاينسمان» من إخراج سبايك لي الذي حصل على 3، وفقًا لوكالة «فرانس برس».



ورشح برادلي كوبر للفوز بجائزة أفضل ممثل وليدي غاغا لجائزة أفضل ممثلة وسام إليوت لجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي، أما الترشيح الرابع فلأفضل طاقم تمثيلي، ومن الأفلام الأخرى المرشحة لأفضل طاقم تمثيلي وهي الجائزة الرئيسية «بلانك بانثر» و «بوهيميان رابسودي» و«كرايزي ريتش إيجن».

وعلى صعيد التلفزيون تصدر المسلسل التلفزيوني «ذي مارفلس مسيز مايزل» الكوميدي من أمازون والعمل الدرامي «أوزارك» من نتفليكس الترشيحات مع أربعة لكل منهما، ومن الأعمال الأخرى المرشحة «ذي أميريكنز» و«ذيس إز آس» و «ذي هاندمايد تايل».

ومن الممثلين المرشحين أنطونيو بانديراس عن تأديته دور بابلو بيكاسو في المسلسل القصير «جينيوس» وباتريسيا أركيت عن «إيسكايب آت دانامورا» وأنطوني هوبكينز عن «كينغ لير».

وينظر إلى جوائز «ساغ» التى توزع في 27 يناير في لوس أنجليس، رغم أنها أقل شهرة من جوائز «غولدن غلوب»، على أنها مؤشر أفضل لنيل الأوسكار، إذ أن المقترعين فيها يشكلون جزءًا كبيرًا من الأعضاء الثمانية آلاف في الأكاديمية الأميركية لعلوم السينما وفنونها.



