آسر ياسين يحضر العرض الدولي الأول لـ«تراب الماس» في المغرب

بوستر فيلم «تراب الماس» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك فيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد في الدورة الأولى لمهرجان «الدار البيضاء للفيلم العربي» بالمغرب (من 10 وحتى 15 ديسمبر)، حيث ينافس الفيلم في مسابقة المهرجان الرسمية، لينال «تراب الماس» عرضه الدولي الأول خارج مصر بحضور النجم آسر ياسين بطل الفيلم يوم الخميس 13 ديسمبر الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وأطلقت شركة «نيوسنشري» الفيلم تجاريًّا ضمن سباق عيد الأضحى السينمائي في أغسطس الماضي، ليجمع إيرادات حوالي 32 مليون جنيه، بأسبوع افتتاح 9 ملايين جنيه تقريبًا.

وتدور أحداث «تراب الماس» حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

وشارك الفيلم خلال أكتوبر الماضي في مهرجان «الخرطوم للفيلم العربي» بالسودان. «تراب الماس» هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي مغاوري وبيومي فؤاد واللبناني عادل كرم بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي، وهو من إنتاج شركة «نيوسنشري» وتوزيع «دولار فيلم»، وتتولى شركة «مادسوليشنز» مهام تسويق الفيلم.