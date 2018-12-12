ناصيف زيتون يتألق في حفله بدبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 04:49 مساء
من كواليس حفل ناصيف زيتون في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلًا ضخما في دبي بحضور جماهيري من مختلف الأعمار ممن شاركوه الغناء والطرب على مدار الساعتين قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة.

وفي ختام الحفل، وجه زيتون الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل والتنظيم الرائع لـ «دامسكو» من ديكور وصوت وإضاءة وغيرها ووعد الجميع بتكراره مرة أخرى في القريب العاجل.

حضرت الحفل داليا سمور مدير«دامسكو» منظمة الحفل، حيث من المقرر أن تتعاون مع ناصيف في تنظيم عدد من حفلاته المقبلة بداية من شهر فبراير من العام المقبل 2019 في دبي وأبو ظبي وعدد من المدن والعواصم العربية.

من كواليس حفل ناصيف زيتون في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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