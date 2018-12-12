بالصور: منى الشاذلي تحتفل بالكريمساس بـ«دويتوهات» موسيقية

من كواليس حلقة «معكم منى الشاذلي» (خاص لـ بوابة الوسط)

في حلقة مليئة بالبهجة والمتعة الموسيقية يقدم برنامج «معكم منى الشاذلي» حلقة خاصة في إطارالاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة تعرض مساء الأربعاء على قناة «سي بي سي».

تضم الحلقة عددًا من التنويعات الموسيقية للأغنيات الشهيرة في عزف متبادل بين آلات الإيقاع والطبلة يقدمها الفنان الشهير سعيد الأرتيست ومجموعة من العازفين الكبار على آلات الربابة والجيتار والساكس فون والمزمار والأكورديون.

وفي ثنائيات أخرى يقدم العازفون محسن الشيمي ووحيد ممدوح والسيد الحسيني وإبراهيم عبدالباري والعازف الكبير فاروق سلامة دويتوهات مع طبلة سعيد الأرتيست لأغنيات «زي العسل» و«أما براوة» و«3 دقات» و«ألف ليلة» و«سواح» و«الضوء الشارد» و«جانا الهوى» و«على رمش عيونها».

الحلقة تتضمن أيضًا لقاءً مع لاعبي رياضة «street workout» التي قررت وزارة الرياضة المصرية أخيرًا الاعتراف بها وإنشاء اتحاد خاص لها بعد سنوات من المشاركة في بطولات محلية ودولية دون اتحاد رسمي لهم في مصر.

من كواليس حلقة «معكم منى الشاذلي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس حلقة «معكم منى الشاذلي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس حلقة «معكم منى الشاذلي» (خاص لـ بوابة الوسط)