إعلان ترويجي يعيد النظريات حول نهاية «صراع العروش»

لقطة من مسلسل صراع العروش (أرشيفية:انترنت)

حقق العرض الترويجي للموسم الأخير للمسلسل الشهير «صراع العروش» أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد خمسة أيام فقط على إطلاقه.

وعلى الرغم من أن مدة العرض لا تتجاوز دقيقة واحدة، إلا أن كثيرًا من المتابعين للمسلسل رجحوا من خلال مشاهد بالاعلان احتمالية نشوب حرب بين عائلتي «تارغرين» و«لانستر» خلال الموسم الجديد.

ويظهر في الإعلان زحف موجة جليد على تنين أصبح تابعًا لجيش الموتى الأحياء في الجزء السابع من المسلسل، ليغطي رموز عائلات شهيرة بالمسلسل مثل لانستر وتارغرين وستارك.

ومن المقرر بدء عرض الموسم الثامن والأخير، في شهر أبريل المقبل، ويضم 6 حلقات فقط، وهو الحدث الذي من شأنه أن يعزز عدد متابعي الشركة المنتجة «اإتش بي أو» بـ 50 مليونًا، حسب التوقعات الأخيرة للشركة العملاقة.

«صراع العروش» أكثر مسلسلات التشويق والخيال العلمي شعبية في الولايات المتحدة والعالم، منذ عرضه في العام 2011، ورشح العمل وحاز على عديد الجوائز الدولية، ومستوحى من سلسلة روايات للكاتب جورج آر مارتن بعنوان «أغنية الجليد والنار».