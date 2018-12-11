وفاة فنان الكوميديا المصري محمود القلعاوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 04:32 مساء
فنان الكوميديا المصري محمود القلعاوي (أرشيفية:انترنت)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الاثنين، وفاة الفنان الكوميدي محمود القلعاوي، عن عمر ناهز 79 عامًا.

وُلد القلعاوي في 12 نوفمبر 1939، وهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق العام 1964، وبزغ نجمه في المسرح والسينما والتلفزيون، حسب «سكاي نيوز عربية».

ومن أشهر أعماله السينمائية «برج المراهقين» و«العبقري خمسة» و«ريا وسكينة» و«ولا من شاف ولا من دري» و«هدى ومعالي الوزير».

كما قدم عديد المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي، كان من أكثرها شعبية دوره في مسرحية «الجوكر» مع الفنان محمد صبحي، و«أولاد دراكولا» و«عبده يتحدى رامبو»، «واحد لمون والتاني مجنون». 
ومن أبرز أعماله التلفزيونية «برج الأكابر» و«رحلة المليون».
 

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