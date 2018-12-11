إعلان موعد افتتاح متحف قطر

منصور بن إبراهيم المحمود المستشار الخاص لرئيسة مجلس الأمناء في متاحف قطر وكارين إكسيل المتخصّصة بتطوير المتاحف في المتحف الوطني في قطر خلال مؤتمر صحفي في الدوحة في 10 ديسمبر 2018. (أ ف ب)

يفتتح متحف قطر الوطني الجديد، الصرح المعماري الضخم البالغة مساحته 52 ألف متر مربّع، في مارس 2019.

والمتحف المبني على شكل وردة صحراء بكلفة إجمالية بلغت 434 مليون دولار، هو من تصميم المهندس الفرنسي جان نوفيل، الذي صمّم أيضًا متحف اللوفر-أبو ظبي الذي افتتح في نوفمبر 2017.

وخلال مؤتمر صحفي في الدوحة، قالت كارين إكسيل المسؤولة عن تطوير المتحف إنّ المبنى الجديد «سيفتتح أبوابه حتمًا في 28 مارس» 2019، وفق «فرانس برس».

وأضافت أنّ المشروع «تأخّر في السابق، لكن تحقّقت خطوة كبيرة العام الماضي ومن المهمّ جداً للفريق بأكمله أن تصل هذه الرحلة إلى نهايتها».

وإذ وصفت المشروع بأنه «طموح للغاية»، لفتت إكسيل إلى أنّ هذا التصميم الرائد «منح جان نوفيل قاعدة لطريقة جديدة لبناء مساحة فنية». وسيعرض المتحف أعمالًا لفنانين محليّين وشرق أوسطيين وسواهم.

وستعرض صالات العرض التي يبلغ طولها 1,5 كلم أعمالًا مرتبطة بماضي قطر، مثل صيد اللؤلؤ، وأخرى متّصلة بحاضر الإمارة التي أصبح اقتصادها يقوم على إنتاج الغاز.

من جهتها قالت الشيخة آمنة بنت عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر إنّ «هذا متحف يحكي قصة أهل قطر». وقطر لديها متحف كبير للفن الإسلامي افتتح في 2008.