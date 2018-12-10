«رالف بريكس ذي إنترنت» فى صدارة شباك التذاكر للأسبوع الثالث

ساره سيلرفمان وجون سي رايلي أعارا صوتهما لشخصيات بفيلم رالف بريكس ذي إنترنت (أ ف ب)

حافظ فيلم الرسوم المتحركة «رالف بريكس ذي إنترنت» على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي على ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز».

وحصد هذا العمل وهو تتمة لفيلم «ريك إيت رالف»، 16,1 مليون دولار في الولايات المتحدة ليصل مجموع إيراداته إلى 140,9مليونا منذ بدء عرضه في 30 نوفمبر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبقيت المراتب الخمس الأولى في التصنيف على حالها مقارنة بالأسبوع الماضي، فحافظ فيلم «ذي غرينش» للرسوم المتحركة على المرتبة الثانية حاصدًا 15,7 مليون دولار، وبلغ مجموع إيراداته في غضون خمسة أسابيع 224 مليون.

وأتى في المرتبة الثالثة فيلم «كريد 2» محققًا 10,3 ملايين دولار ليصل مجموعه في ثلاثة أسابيع إلى 96,5 مليونا، ويؤدي بطولة هذا الجزء الثامن من سلسلة أفلام «روكي» مايكل ب. جوردان ودولف لوندغرين وبطبيعة الحال سيلفستر ستالون في دور ريكي بالبوا الذي بدأ يتقدّم في السن، ويؤدي مايكل جوردان دور أندونيس كريد الذي يتحدى نجل الملاكم الذي قتل والده.

وبقي «فانتاستيك بيستس: ذي كرايمز أوف غريندلفالد» المستوحى من مغامرات الساحر الشاب هاري بوتر في المركز الرابع حاصدًا 6,8 ملايين دولار (145,2 مليونا في أربعة أسابيع).

وتلاه في المركز الخامس فيلم «بوهيميان رابسودي» حول سيرة فريدي مركوري وفرقته «كوين»، وبلغت عائداته ستة ملايين دولار محققًا 173,6 مليونا في غضون خمسة أسابيع.

وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6- «إنستانت فاميلي» (5,6 ملايين دولار، 54,2 مليونا في أربعة أسابيع).

7- «غرين بوك» (3,9 ملايين و20 مليون في أربعة أسابيع)

8- «روبن هود» (3,6 ملايين دولار و27,3 مليونا في غضون ثلاثة أسابيع)

9- «ذي بوسيشن أوف هانا غريس» (3,2 ملايين دولار و11,5 مليونا في غضون أسبوعين)

10- «ويدوز» (3,1 ملايين دولار و31,8 في غضون أربعة أسابيعالمجموع)