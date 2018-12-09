انطلاق أيام قرطاج المسرحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 05:42 مساء
انطلاق أيام قرطاج المسرحية (فيسبوك)

أطلقت تونس الدورة العشرين من أيام قرطاج المسرحية، السبت، على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بحضور عدد من المسرحيين العرب والأفارقة.

وشمل الافتتاح فقرات استعراضية وأدائية على مسرح الأوبرا إضافة إلى عروض للسيرك والموسيقى بشارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع تونس العاصمة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، في كلمة الافتتاح إن احتفاء أيام قرطاج المسرحية بدورتها العشرين «هو حدث يبعث على الفخر، لكنه يطرح في الوقت نفسه التفكير الجدي في العديد من الإصلاحات التشريعية، التنظيمية والمؤسساتية، إضافة إلى التنقيحات الضرورية في سياسة الدعم العمومي».

وترفع الدورة الجديدة شعار «استنطاق ذاكرة المهرجان»، إذ قدم مسرحيون تونسيون عرضًا ارتجاليًا يؤرخ لأهم محطات المسرح التونسي بعنوان «مسرحيون تونسيون يتذكرون» شارك فيها رؤوف بن عمر وزهيرة بن عمار وجميلة الشيحي وعاطف بن حسين وعبدالعزيز المحرزي ووحيدة الدريدي.

كما كرَّم المهرجان مجموعة من الفنانين ممن أسهموا في إثراء الساحة المسرحية بأعمالهم وكتاباتهم وهم صباح بوزويتة ولطيفة القفصي ودليلة مفتاحي ومنصور الصغير وصابر الحامي وبحري الرحالي من تونس، وكارول مولنكا كارامارا من رواندا، وعبدالله راشد من الإمارات، وخالد الطريفي من الأردن، وحسن كوياتي من بوركينا فاسو.
 

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