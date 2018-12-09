إحياء الذكرى الأولى لوفاة جوني هاليداي في باريس

مشاركون في مراسم تكريم نجم الروك الفرنسي جوني هاليداي في باريس، 9 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

بعد عام على وفاة المغني جوني هاليداي، شارك أكثر من ألف شخص من محبيه في مراسم تكريمية للفنان الراحل في كنيسة لامادلين بباريس في الموقع عينه الذي شهد التكريم الشعبي لنجم الروك الفرنسي العام الماضي.

وفي داخل الكنيسة، اجتمع أكثر من ألف شخص للمشاركة في القداس التأبيني للمغني فيما تعذر على مئات المحبين دخول الموقع نظرًا للعدد المحدود من المقاعد وتجمهروا في محيط المعلم الباريسي الشهير، وفق «فرانس برس».

وعبّر عدد كبير من الحاضرين من محبي جوني هاليداي قبل انطلاق المراسم عن تأثرهم الكبير. وقالت ماريا (65 عامًا) حاملة وردة بيضاء بيدها «نشعر بالتأثر، هو كان كفرد من عائلتنا، كنا نحبه».

أما سيرج (59 عامًا) الذي أتى للمناسبة من مدينة تولوز (جنوب غرب) فقال: «هذا يوم مهم جدًا لنا، عددنا كبير وهذا له دلالات كثيرة. نحن هنا للصلاة من أجل نجمنا المحبوب، لم ننسه ولن ننساه أبدًا».