مغنية الراب كاردي بي تمثل أمام القضاء

مغنية الراب كاردي بي وقت وصولوها لمحكمة في كوينز الجمعة (أ ف ب)

مثلت مغنية الراب كاردي بي أمام قاضٍ في نيويورك، الجمعة، خلال جلسة تمهيدية في المحكمة إثر توجيه الاتهام لها في حادثة اعتداء وقعت في نادٍ للتعري في أغسطس.

وفي اليوم عينه الذي رشِّحت المغنية البالغة من العمر 26 عامًا لخمس جوائز «غرامي»، حضرت جلسة في محكمة في كوينز في نيويورك أُبلغت خلالها بالتهمتين الرئيسيتين الموجهتين لها وهما الاعتداء وتعريض حياة الآخر للخطر في شجار وقع في التاسع والعشرين من أغسطس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووصلت الفنانة التي اشتهرت بفضل أغنية «بوداك ييلو» في العام 2017 إلى المحكمة وهي ترتدي معطفًا أسود وتضع نظارات وتعتمر قبعة لونها بيج، وهي لم تنبس بكلمة طوال الجلسة.

وكان من المفترض أن تمثل أمام القضاء الاثنين، لكنها فوتت عليها هذا الموعد بسبب تصوير أغنية في ميامي، وطلب المدعي العام الجمعة كفالة قدرها 2500 دولار، لكن القاضي اعتبر أن لا حاجة إلى إجراء مماثل.

وطلب منها هذا الأخير الإحجام عن أي اتصال مع الضحيتين المزعومتين، بما في ذلك الإدلاء بالتصريحات الموجهة ضدهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

في التاسع والعشرين من أغسطس، رمت مجموعة كانت كاردي بي ضمنها في نادي «إنجيلز ستريب كلاب» في حيّ كوينز، قطع أثاث على أشخاص، ما تسبب بإصابة عاملة في النادي إصابة طفيفة في ساقيها.

وبحسب موقع «تي إم زي» لأخبار المشاهير، طلبت كاردي بي من رفاقها مهاجمة نادلتين في النادي إثر اشتباهها في أن إحداهما أقامت علاقة جنسية مع شريكها مغني الراب «أوفسيت» الذي كان يحيي عرضًا في النادي في تلك الليلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها الفنانة في شجار تتداوله وسائل الإعلام، فخلال أمسية منظمة على هامش أسبوع الموضة في نيويورك في مطلع سبتمبر، دار عراك حاد بين نيكي ميناج وكاردي بي.

وفي أشرطة فيديو نُـشرت عبر «تويتر»، يظهر حراس أمنيون يفصلون بينهما، فيما نجمة الهيب هوب، كاردي بي، تكيل الشتائم على منافستها قبل أن ترميها بحذاء، وفي صورة اُلتُقطت بعد العراك، تظهر كاردي بي مصابة بتورم فوق عينها.

وكاردي بي فنانة مولودة في برونكس واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانسار، وسرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل أعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة، و تزوجت من مغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة «ميغوس»، في مراسم خاصة بعيدة عن الأضواء، وأنجبت منه طفلة في يوليو، وأعلنت انفصالها عنه الأربعاء.

