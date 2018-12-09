51 عامًَا على تأسيس أول مركز ثقافي في الخمس

51 عامًَا على تأسيس أول مركز ثقافي في الخمس (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة الخمس، الخميس، احتفالية في مناسبة مرور 51 عامًا على تأسيس أول مركز ثقافي في المدينة، في قاعة بشير السعداوي، بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس.

وألقى مدير مكتب ثقافة الخمس، خيري الساعدي، كلمة ترحبيه، وتوجه بالشكر للهيئة العامة للثقافة لدعمها كل المبادرات الثقافية، كما ألقى رئيس الهيئة حسن أونيس كلمة قال فيها: «نلتقي اليوم في هذا المكان الذي يحمل اسمًا ورمزًا من رموز النضال والثقافة في بلادنا، لنحتفل في مناسبة إحياء الذكرى الـ51 لوضع اللبنة الأولى لمركز الثقافة في مدينة الخمس لنؤكد أن بلادنا كانت ومنذ أقدم العصور مهدًا للحضارات والثقافات ومنبعًا للقيم والمثل والتراث الإنساني»، وفقًا للمكتب الاعلامي للهيئة.

وأضاف: «مدينة الخمس غنية بتراثها المميز وبتاريخها الحضاري الذي يجعلها واحدة من أفضل مدن العالم، وليس غريبًا أن نحتفل فيها اليوم بمرور نصف قرن على بناء صرح من صروح الثقافة في بلادنا».

وأكد رئيس الهيئة، في ختام كلمته، دعم كل الأعمال الرائدة، وشكر كل مَن ساهم في إبراز هذا العمل، إيمانًا بدور الثقافة في بناء وطن حر مزدهر ينعم فيه الجميع بالرخاء.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية معرض للكتاب والصور التي تحتويها المراكز الثقافية في المدينة، وتم تكريم رئيس الهيئة من قبل رئيس نادي المدينة للفروسية في الخمس بإهدائه درع تقديري، كم تم تكريم أول موظف في مكتب الثقافة الخمس، وشاعر ليبيا2018، وقسم الإعلام بجامعة المرقب بشهادات تقدير.

واختتم الحفل الذي حضره رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل منطقة الخمس، وأعضاء المجلس البلدي الخمس، وأعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة، ومدراء بعض المكاتب الثقافية وديوان الهيئة، بعرض فني لفرقة سوق الخميس للفنون الشعبية.

51 عامًَا على تأسيس أول مركز ثقافي في الخمس (فيسبوك)

51 عامًَا على تأسيس أول مركز ثقافي في الخمس (فيسبوك)

51 عامًَا على تأسيس أول مركز ثقافي في الخمس (فيسبوك)

51 عامًَا على تأسيس أول مركز ثقافي في الخمس (فيسبوك)

51 عامًَا على تأسيس أول مركز ثقافي في الخمس (فيسبوك)