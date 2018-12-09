حسين الجسمي يغني في الفاتيكان لصالح أطفال العراق

الفنان الإماراتي حسين الجسمي (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حفل «أعياد الميلاد» الخيري السنوي «Concerto di Natale» النسخة الـ26 في «الفاتيكان»، وذلك مساء يوم 15 ديسمبر 2018، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.

وسيتم تخصيص ريع الحفل السنوي في «الفاتيكان» هذا العام لأزمة اللاجئين في مدينة «أربيل» بالعراق و«أوغندا»، بهدف تعزيز معيشتهم، مع التركيز على الأطفال والشباب من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تساهم في تعزيز عملية الدخل، التي تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم، بحسب بيان من مكتبه الإعلامي.

تأتي مشاركة الجسمي في الحفل برفقة فرقة «الأوركسترا الكبرى» تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو، وسيتم تسجيل الحفل وعرضه ليلة «الكريسماس» من خلال القناة الإيطالية الخامسة وعبر قنوات «ميدياست» في جميع أنحاء العالم.

بوستر الحفل المقرر له يوم 15 ديسمبر في «الفاتيكان» (خاص لـ بوابة الوسط)