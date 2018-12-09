نجمة مراكش الذهبية لفيلم نمساوي

أعضاء لجنة التحكيم في الدورة السابعة عشرة لمهرجان مراكش في الحفل الختامي للمهرجان (أ ف ب)

حصلت المخرجة النمساوية، سودابيه مرتضاي، عن فيلمها «جوي» على جائزة «النجمة الذهبية»، من مهرجان مراكش الدولي للسينما في المغرب، مساء السبت.

وحضر ختام الدورة السابعة عشرة من المهرجان عدد من كبار نجوم السينما العالمية، حسب «فرانس برس».

ويروي فيلم «جوي» قصة شابة نيجيرية وقعت ضحية شبكة للإتجار بالنساء لأغراض جنسية في فيينا.

ومنح المهرجان الذي اُفتُتح في 30 نوفمبر، التونسي نضال السعدي جائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم «عينيا» للمخرج نجيب بلقاضي، فيما حصلت الألمانية آن شفارتز على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «كل شيء على ما يرام» للمخرجة آفا توربيش.

وشهدت الدورة السابعة عشرة للمهرجان مشاركة عدد من نجوم السينما، بينهم الأميركيان روبرت دي نيرو والمخرج مارتن سكورسيزي.

وخصص المهرجان حفل تكريم لـ دي نيرو وسكورسيزي، كما كرم المخرجة الفرنسية أنييس فاردا، وكذلك المخرج المغربي جيلالي فرحاتي الذي أُقيم حفل تكريم لمجمل مسيرته الفنية تخلله عرض أفلام تمثل «بانوراما للسينما المغربية».

وترأس المخرج الأميركي جيمس غراي لجنة تحكيم المهرجان، التي اتسمت بالتنوع في أعضائها وبينهم الممثلة الهندية إيلينا كروز والسينمائية المغربية تالا حديد واللبنانية جوانا حاجي توما والممثلة الأميركية داكوتا جونسون والمخرجة البريطانية لين رامزي والممثل الألماني دانيال برول والمخرج الفرنسي لوران كانتيه والمكسيكي ميشال فرانكو.

وقال غراي: «إن المنافسة أمر جيد في كرة القدم لكنني لست واثقًا إن كانت كذلك بالنسبة للسينما»، قبل أن يدعو المخرجين الأربعة عشر المشاركين في المسابقة الرسمية إلى المنصة وسط تصفيق الجمهور.

وكانت دورة العام الماضي «2017» للمهرجان أُلغيت إثر مغادرة مديرته ميليتا توسكان دو بلانتييه بعد توليها هذه المهمة مدة 14 دورة.

وتتولى دو بلانتييه حاليًا دور مستشارة ضمن اللجنة المنظمة للمهرجان، بينما أوكلت الإدارة الفنية لكريستوف تشيرتشي الذي سبق أن عمل في منتدى مهرجان برلين بين 2001 و2018.