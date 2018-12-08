شاكيرا أمام القضاء الإسباني لتهربها من الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 03:04 مساء
المغنية الكولومبية شاكيرا في حفل في لبنان، 13 يوليو 2018 (أ ف ب)

ستقاضي السلطات الإسبانية النجمة العالمية، شاكيرا، بتهمة التهرّب الضريبي في مبالغ تصل إلى 14,5 مليون يورو.

ونشرت صحيفة «إل باييس» أن النيابة العامة أبلغت الفنانة الكولومبية بانتهاء التحقيقات، وأنها ستتقدّم بدعوى رسمية عليها في الأيام المقبلة، وفق «فرانس برس»، السبت.

وردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، اكتفى ناطق باسم النيابة العامة بالقول أن «أي قرار لم يتّخذ بعد»، وأن القضية ما زالت قيد النظر.

وتقول النيابة العامة إن شاكيرا تهرّبت من دفع الضرائب المستحقّة عليها، في مدة إقامتها في إسبانيا بين العامين 2011 و2014.

لكن محاميها يقولون إنها كانت في تلك المدة تتنقل في جولات عالمية وإنها لم تقم في إسبانيا أكثر من ستة أشهر، لذا لم تصرّح عن دخلها في إسبانيا.

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